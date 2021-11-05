Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum9,079,58-5,32Ziraat GMYO2,312,43-4,94Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum9,079,58-5,32
Ziraat GMYO2,312,43-4,94
Biotrend Çevre ve Enerji21,3022,12-3,71
Netaş Telekomünikasyon17,4918,15-3,64
Anadolu Efes23,3224,10-3,24
Kardemir (D)7,067,26-2,75
Ülker Bisküvi19,9920,50-2,49
Karsan Otomotiv3,733,80-1,84
Verusa Holding48,2449,14-1,83
Aksa Enerji7,257,38-1,76
Kordsa Teknik Tekstil26,6227,08-1,70
Tekfen Holding15,7916,06-1,68
Erbosan130,00132,20-1,66
Parsan31,2031,60-1,27
Koza Altın106,00107,30-1,21
Aksa23,3823,66-1,18
İndeks Bilgisayar6,756,83-1,17
Zorlu Enerji1,721,74-1,15
SASA Polyester29,5429,88-1,14
Sarkuysan18,1418,33-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar 'Kış saati geri gelsin' çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar "Kış saati geri gelsin" çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı

 Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar

Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar

 Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor

Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title