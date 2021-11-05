Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum9,079,58-5,32Ziraat GMYO2,312,43-4,94Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|9,07
|9,58
|-5,32
|Ziraat GMYO
|2,31
|2,43
|-4,94
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,30
|22,12
|-3,71
|Netaş Telekomünikasyon
|17,49
|18,15
|-3,64
|Anadolu Efes
|23,32
|24,10
|-3,24
|Kardemir (D)
|7,06
|7,26
|-2,75
|Ülker Bisküvi
|19,99
|20,50
|-2,49
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,80
|-1,84
|Verusa Holding
|48,24
|49,14
|-1,83
|Aksa Enerji
|7,25
|7,38
|-1,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,62
|27,08
|-1,70
|Tekfen Holding
|15,79
|16,06
|-1,68
|Erbosan
|130,00
|132,20
|-1,66
|Parsan
|31,20
|31,60
|-1,27
|Koza Altın
|106,00
|107,30
|-1,21
|Aksa
|23,38
|23,66
|-1,18
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|6,83
|-1,17
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,74
|-1,15
|SASA Polyester
|29,54
|29,88
|-1,14
|Sarkuysan
|18,14
|18,33
|-1,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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