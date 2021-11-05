Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.431,201.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.431,20
|1.314,00
|8,92
|MLP Sağlık
|28,16
|26,96
|4,45
|Türk Hava Yolları
|17,65
|16,97
|4,01
|Pegasus
|92,45
|88,90
|3,99
|Çan2 Termik
|12,16
|11,70
|3,93
|Sabancı Holding
|12,11
|11,74
|3,15
|Akçansa
|15,42
|15,00
|2,80
|TAV Havalimanları
|28,80
|28,02
|2,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,57
|1,53
|2,61
|Koç Holding
|25,56
|24,92
|2,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,60
|16,19
|2,53
|Petkim
|6,68
|6,53
|2,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|6,38
|2,19
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,45
|16,12
|2,05
|Global Yatırım Holding
|2,02
|1,98
|2,02
|İş GMYO
|2,14
|2,10
|1,90
|Yataş
|13,80
|13,55
|1,85
|Gübre Fabrikaları
|69,85
|68,60
|1,82
|Tüpraş
|145,30
|142,70
|1,82
|Kervan Gıda
|11,59
|11,39
|1,76
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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