Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.431,20 1.314,00 8,92 MLP Sağlık 28,16 26,96 4,45 Türk Hava Yolları 17,65 16,97 4,01 Pegasus 92,45 88,90 3,99 Çan2 Termik 12,16 11,70 3,93 Sabancı Holding 12,11 11,74 3,15 Akçansa 15,42 15,00 2,80 TAV Havalimanları 28,80 28,02 2,78 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,57 1,53 2,61 Koç Holding 25,56 24,92 2,57 Tümosan Motor ve Traktör 16,60 16,19 2,53 Petkim 6,68 6,53 2,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 6,38 2,19 İş Yatırım Menkul Değerler 16,45 16,12 2,05 Global Yatırım Holding 2,02 1,98 2,02 İş GMYO 2,14 2,10 1,90 Yataş 13,80 13,55 1,85 Gübre Fabrikaları 69,85 68,60 1,82 Tüpraş 145,30 142,70 1,82 Kervan Gıda 11,59 11,39 1,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi