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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik31,0432,42-4,26Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik31,0432,42-4,26
Bera Holding10,4410,80-3,33
Torunlar GMYO3,383,46-2,31
İndeks Bilgisayar6,326,44-1,86
Aksa Enerji13,7013,94-1,72
Alkim Kimya16,2416,50-1,58
Oyak Çimento6,636,72-1,34
Migros Ticaret31,5231,90-1,19
İhlas Gayrimenkul0,850,86-1,16
Aksa20,4220,66-1,16
Hedef Girişim2,712,74-1,09
Doğuş Otomotiv33,7234,08-1,06
Vestel26,3026,55-0,96
Çemaş Döküm1,131,14-0,88
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,201,21-0,83
Karsan Otomotiv3,623,65-0,82
Zorlu Enerji1,531,54-0,65
Vestel Beyaz Eşya48,9449,20-0,53
Ege Endüstri1.156,001.160,80-0,41
Bim Mağazalar63,9064,15-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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