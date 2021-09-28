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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Torunlar GMYO3,373,52-4,26Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,373,52-4,26
Jantsa Jant Sanayi57,5559,85-3,84
Eczacıbaşı Yatırım36,5437,74-3,18
Galatasaray Sportif3,183,27-2,75
Gözde Girişim5,715,86-2,56
Kartonsan45,5446,72-2,53
Sabancı Holding9,489,72-2,47
Kordsa Teknik Tekstil25,1025,70-2,33
Verusa Holding45,2246,30-2,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,906,04-2,32
İhlas Gayrimenkul0,850,87-2,30
Netaş Telekomünikasyon15,9916,36-2,26
Ege Endüstri1.161,001.187,80-2,26
Konya Çimento821,50840,00-2,20
Aksa20,1020,54-2,14
Brisa20,8221,26-2,07
SASA Polyester26,5227,06-2,00
Alarko GMYO21,0221,44-1,96
Bim Mağazalar63,0064,25-1,95
Karsan Otomotiv3,693,76-1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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