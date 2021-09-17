Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|42,60
|40,66
|4,77
|Pegasus
|70,50
|68,00
|3,68
|Çimsa
|26,98
|26,08
|3,45
|Koç Holding
|23,50
|22,72
|3,43
|Aksa
|20,92
|20,26
|3,26
|RTA Laboratuvarları
|24,16
|23,40
|3,25
|Net Holding
|4,47
|4,35
|2,76
|Alkim Kimya
|15,05
|14,69
|2,45
|Alarko GMYO
|21,40
|20,90
|2,39
|TAV Havalimanları
|23,26
|22,72
|2,38
|Kartonsan
|49,80
|48,76
|2,13
|Bim Mağazalar
|69,65
|68,25
|2,05
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,47
|2,00
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,98
|47,12
|1,83
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Türk Traktör
|159,70
|156,90
|1,78
|İş GMYO
|1,84
|1,81
|1,66
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,99
|13,79
|1,45
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|6,10
|1,15
|Nuh Çimento
|33,58
|33,20
|1,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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