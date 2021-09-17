Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 42,60 40,66 4,77 Pegasus 70,50 68,00 3,68 Çimsa 26,98 26,08 3,45 Koç Holding 23,50 22,72 3,43 Aksa 20,92 20,26 3,26 RTA Laboratuvarları 24,16 23,40 3,25 Net Holding 4,47 4,35 2,76 Alkim Kimya 15,05 14,69 2,45 Alarko GMYO 21,40 20,90 2,39 TAV Havalimanları 23,26 22,72 2,38 Kartonsan 49,80 48,76 2,13 Bim Mağazalar 69,65 68,25 2,05 Türk Hava Yolları 12,72 12,47 2,00 Tofaş Oto Fabrikası 47,98 47,12 1,83 İhlas Holding 0,57 0,56 1,79 Türk Traktör 159,70 156,90 1,78 İş GMYO 1,84 1,81 1,66 İş Yatırım Menkul Değerler 13,99 13,79 1,45 İndeks Bilgisayar 6,17 6,10 1,15 Nuh Çimento 33,58 33,20 1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler