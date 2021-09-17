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Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Logo...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım42,6040,664,77
Pegasus70,5068,003,68
Çimsa26,9826,083,45
Koç Holding23,5022,723,43
Aksa20,9220,263,26
RTA Laboratuvarları24,1623,403,25
Net Holding4,474,352,76
Alkim Kimya15,0514,692,45
Alarko GMYO21,4020,902,39
TAV Havalimanları23,2622,722,38
Kartonsan49,8048,762,13
Bim Mağazalar69,6568,252,05
Türk Hava Yolları12,7212,472,00
Tofaş Oto Fabrikası47,9847,121,83
İhlas Holding0,570,561,79
Türk Traktör159,70156,901,78
İş GMYO1,841,811,66
İş Yatırım Menkul Değerler13,9913,791,45
İndeks Bilgisayar6,176,101,15
Nuh Çimento33,5833,201,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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