Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları23,4824,52-4,24Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|23,48
|24,52
|-4,24
|Fenerbahçe Futbol
|35,70
|37,02
|-3,57
|Bera Holding
|10,87
|11,20
|-2,95
|Enka İnşaat
|10,46
|10,75
|-2,70
|Sabancı Holding
|10,27
|10,47
|-1,91
|Deva Holding
|23,78
|24,22
|-1,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,80
|44,60
|-1,79
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
|Bim Mağazalar
|71,10
|72,30
|-1,66
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,22
|42,92
|-1,63
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|18,41
|-1,63
|Konya Çimento
|903,00
|917,20
|-1,55
|Gözde Girişim
|5,80
|5,89
|-1,53
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,05
|15,27
|-1,44
|Koza Altın
|104,00
|105,40
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|11,16
|11,31
|-1,33
|Kardemir (D)
|7,60
|7,70
|-1,30
|Koza Madencilik
|16,14
|16,35
|-1,28
|Turkcell
|16,16
|16,37
|-1,28
|Tüpraş
|103,70
|105,00
|-1,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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