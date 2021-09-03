Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları23,4824,52-4,24Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 23,48 24,52 -4,24 Fenerbahçe Futbol 35,70 37,02 -3,57 Bera Holding 10,87 11,20 -2,95 Enka İnşaat 10,46 10,75 -2,70 Sabancı Holding 10,27 10,47 -1,91 Deva Holding 23,78 24,22 -1,82 Eczacıbaşı Yatırım 43,80 44,60 -1,79 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75 Bim Mağazalar 71,10 72,30 -1,66 Tofaş Oto Fabrikası 42,22 42,92 -1,63 Ereğli Demir Çelik 18,11 18,41 -1,63 Konya Çimento 903,00 917,20 -1,55 Gözde Girişim 5,80 5,89 -1,53 İş Yatırım Menkul Değerler 15,05 15,27 -1,44 Koza Altın 104,00 105,40 -1,33 Enerjisa Enerji 11,16 11,31 -1,33 Kardemir (D) 7,60 7,70 -1,30 Koza Madencilik 16,14 16,35 -1,28 Turkcell 16,16 16,37 -1,28 Tüpraş 103,70 105,00 -1,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi Çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan müteahhitler greve başlıyor! 9 Eylül'de başlayacak, 15 gün sürecek