Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya15,4916,86-8,13Borusan Yatırım...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,49
|16,86
|-8,13
|Borusan Yatırım Pazarlama
|381,20
|409,00
|-6,80
|Alarko Holding
|9,37
|9,80
|-4,39
|Kardemir (D)
|7,68
|7,96
|-3,52
|Koç Holding
|22,78
|23,60
|-3,47
|Doğan Holding
|2,70
|2,79
|-3,23
|Çimsa
|24,80
|25,62
|-3,20
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|9,10
|-3,08
|Aksa Enerji
|13,55
|13,91
|-2,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,38
|43,50
|-2,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,55
|19,02
|-2,47
|Ege Gübre
|176,60
|180,90
|-2,38
|Borusan Mannesmann
|26,10
|26,72
|-2,32
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,31
|1,34
|-2,24
|Net Holding
|4,00
|4,09
|-2,20
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,65
|-1,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,54
|2,59
|-1,93
|Hektaş
|7,85
|8,00
|-1,88
|Kartonsan
|51,10
|52,00
|-1,73
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,26
|-1,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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