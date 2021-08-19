Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya15,4916,86-8,13Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,49 16,86 -8,13 Borusan Yatırım Pazarlama 381,20 409,00 -6,80 Alarko Holding 9,37 9,80 -4,39 Kardemir (D) 7,68 7,96 -3,52 Koç Holding 22,78 23,60 -3,47 Doğan Holding 2,70 2,79 -3,23 Çimsa 24,80 25,62 -3,20 Selçuk Ecza Deposu 8,82 9,10 -3,08 Aksa Enerji 13,55 13,91 -2,59 Eczacıbaşı Yatırım 42,38 43,50 -2,57 Ereğli Demir Çelik 18,55 19,02 -2,47 Ege Gübre 176,60 180,90 -2,38 Borusan Mannesmann 26,10 26,72 -2,32 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,31 1,34 -2,24 Net Holding 4,00 4,09 -2,20 İş Bankası (C) 5,54 5,65 -1,95 Yapı ve Kredi Bankası 2,54 2,59 -1,93 Hektaş 7,85 8,00 -1,88 Kartonsan 51,10 52,00 -1,73 Çemaş Döküm 1,24 1,26 -1,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara