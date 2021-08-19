Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim Kimya15,4916,86-8,13Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya15,4916,86-8,13
Borusan Yatırım Pazarlama381,20409,00-6,80
Alarko Holding9,379,80-4,39
Kardemir (D)7,687,96-3,52
Koç Holding22,7823,60-3,47
Doğan Holding2,702,79-3,23
Çimsa24,8025,62-3,20
Selçuk Ecza Deposu8,829,10-3,08
Aksa Enerji13,5513,91-2,59
Eczacıbaşı Yatırım42,3843,50-2,57
Ereğli Demir Çelik18,5519,02-2,47
Ege Gübre176,60180,90-2,38
Borusan Mannesmann26,1026,72-2,32
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,311,34-2,24
Net Holding4,004,09-2,20
İş Bankası (C)5,545,65-1,95
Yapı ve Kredi Bankası2,542,59-1,93
Hektaş7,858,00-1,88
Kartonsan51,1052,00-1,73
Çemaş Döküm1,241,26-1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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