Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik30,2031,78-4,97Hedef...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik30,2031,78-4,97
Hedef Girişim2,963,11-4,82
Fenerbahçe Futbol36,5637,68-2,97
Logo Yazılım34,8035,76-2,68
Albaraka Türk1,481,52-2,63
Net Holding4,084,19-2,63
Ege Endüstri1.280,001.314,00-2,59
Ege Gübre178,00182,20-2,31
TAV Havalimanları25,0425,62-2,26
İş Yatırım Menkul Değerler14,2914,62-2,26
Ford Otosan170,10174,00-2,24
Jantsa Jant Sanayi76,3578,10-2,24
SASA Polyester28,9029,54-2,17
Konya Çimento900,00919,00-2,07
Alarko Holding9,289,46-1,90
Erbosan141,70144,40-1,87
Doğuş Otomotiv26,3426,84-1,86
Brisa21,7422,12-1,72
Nuh Çimento41,2842,00-1,71
Türk Hava Yolları13,8814,12-1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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