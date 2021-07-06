Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa Elektrik30,2031,78-4,97Hedef...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|31,78
|-4,97
|Hedef Girişim
|2,96
|3,11
|-4,82
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|37,68
|-2,97
|Logo Yazılım
|34,80
|35,76
|-2,68
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|Net Holding
|4,08
|4,19
|-2,63
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1.314,00
|-2,59
|Ege Gübre
|178,00
|182,20
|-2,31
|TAV Havalimanları
|25,04
|25,62
|-2,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,29
|14,62
|-2,26
|Ford Otosan
|170,10
|174,00
|-2,24
|Jantsa Jant Sanayi
|76,35
|78,10
|-2,24
|SASA Polyester
|28,90
|29,54
|-2,17
|Konya Çimento
|900,00
|919,00
|-2,07
|Alarko Holding
|9,28
|9,46
|-1,90
|Erbosan
|141,70
|144,40
|-1,87
|Doğuş Otomotiv
|26,34
|26,84
|-1,86
|Brisa
|21,74
|22,12
|-1,72
|Nuh Çimento
|41,28
|42,00
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|13,88
|14,12
|-1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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