Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding23,2225,80-10,00Net...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,22
|25,80
|-10,00
|Net Holding
|4,79
|5,03
|-4,77
|Türk Traktör
|173,30
|178,80
|-3,08
|Yataş
|13,43
|13,82
|-2,82
|Tukaş
|6,99
|7,19
|-2,78
|Gübre Fabrikaları
|58,25
|59,80
|-2,59
|Bursa Çimento
|3,78
|3,88
|-2,58
|Netaş Telekomünikasyon
|21,54
|22,10
|-2,53
|Nuh Çimento
|44,02
|45,10
|-2,39
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,62
|-2,38
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,11
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,27
|-2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|22,06
|-2,36
|Kartonsan
|53,90
|55,20
|-2,36
|Parsan
|32,40
|33,18
|-2,35
|Brisa
|21,66
|22,18
|-2,34
|Konya Çimento
|783,60
|802,40
|-2,34
|Borusan Mannesmann
|24,70
|25,28
|-2,29
|Pegasus
|78,80
|80,65
|-2,29
|Ford Otosan
|175,20
|178,80
|-2,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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