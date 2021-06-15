Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding23,2225,80-10,00Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding23,2225,80-10,00
Net Holding4,795,03-4,77
Türk Traktör173,30178,80-3,08
Yataş13,4313,82-2,82
Tukaş6,997,19-2,78
Gübre Fabrikaları58,2559,80-2,59
Bursa Çimento3,783,88-2,58
Netaş Telekomünikasyon21,5422,10-2,53
Nuh Çimento44,0245,10-2,39
Kerevitaş Gıda4,514,62-2,38
Odaş Elektrik2,062,11-2,37
Çemaş Döküm1,241,27-2,36
Kordsa Teknik Tekstil21,5422,06-2,36
Kartonsan53,9055,20-2,36
Parsan32,4033,18-2,35
Brisa21,6622,18-2,34
Konya Çimento783,60802,40-2,34
Borusan Mannesmann24,7025,28-2,29
Pegasus78,8080,65-2,29
Ford Otosan175,20178,80-2,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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