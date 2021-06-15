Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding23,2225,80-10,00Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 23,22 25,80 -10,00 Net Holding 4,79 5,03 -4,77 Türk Traktör 173,30 178,80 -3,08 Yataş 13,43 13,82 -2,82 Tukaş 6,99 7,19 -2,78 Gübre Fabrikaları 58,25 59,80 -2,59 Bursa Çimento 3,78 3,88 -2,58 Netaş Telekomünikasyon 21,54 22,10 -2,53 Nuh Çimento 44,02 45,10 -2,39 Kerevitaş Gıda 4,51 4,62 -2,38 Odaş Elektrik 2,06 2,11 -2,37 Çemaş Döküm 1,24 1,27 -2,36 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 22,06 -2,36 Kartonsan 53,90 55,20 -2,36 Parsan 32,40 33,18 -2,35 Brisa 21,66 22,18 -2,34 Konya Çimento 783,60 802,40 -2,34 Borusan Mannesmann 24,70 25,28 -2,29 Pegasus 78,80 80,65 -2,29 Ford Otosan 175,20 178,80 -2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi