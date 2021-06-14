Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding25,8027,02-4,52Ege...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 25,80 27,02 -4,52 Ege Gübre 182,00 190,50 -4,46 Esenboğa Elektrik 30,38 31,68 -4,10 İpek Doğal Enerji 13,09 13,54 -3,32 Petkim 5,98 6,18 -3,24 Borusan Mannesmann 25,28 26,10 -3,14 Ford Otosan 178,80 184,40 -3,04 Akiş GMYO 1,96 2,02 -2,97 İndeks Bilgisayar 6,55 6,75 -2,96 Alarko Holding 9,27 9,54 -2,83 Konya Çimento 802,40 825,00 -2,74 Çimsa 24,98 25,68 -2,73 Çemtaş 13,70 14,08 -2,70 SASA Polyester 33,12 34,02 -2,65 İş Yatırım Menkul Değerler 15,15 15,55 -2,57 Ege Endüstri 1.258,90 1.291,70 -2,54 Koza Madencilik 15,70 16,09 -2,42 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,24 -2,42 Türk Traktör 178,80 183,10 -2,35 Koza Altın 123,20 126,00 -2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Şampiyon dövüşçü deve kurban için 40 bin liradan satışa çıktı