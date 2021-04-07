Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,954,13-4,36Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,95 4,13 -4,36 Bera Holding 24,50 25,48 -3,85 Alkim Kimya 17,62 18,28 -3,61 İş Yatırım Menkul Değerler 16,48 16,95 -2,77 Brisa 27,84 28,62 -2,73 Turkcell 15,18 15,60 -2,69 Deva Holding 30,32 31,08 -2,45 Parsan 33,28 34,10 -2,40 Vestel 35,48 36,28 -2,21 İpek Doğal Enerji 12,51 12,78 -2,11 Mavi Giyim 45,34 46,30 -2,07 Hektaş 30,60 31,24 -2,05 Ege Endüstri 1.550,10 1.582,00 -2,02 Gübre Fabrikaları 74,50 76,00 -1,97 Nuh Çimento 59,10 60,25 -1,91 Sasa Polyester 45,26 46,08 -1,78 Aksa 16,72 17,02 -1,76 Koza Altın 119,80 121,90 -1,72 Kordsa Teknik Tekstil 24,04 24,46 -1,72 Çemaş Döküm 1,25 1,27 -1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara