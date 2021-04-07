Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,954,13-4,36Bera...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,95
|4,13
|-4,36
|Bera Holding
|24,50
|25,48
|-3,85
|Alkim Kimya
|17,62
|18,28
|-3,61
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,48
|16,95
|-2,77
|Brisa
|27,84
|28,62
|-2,73
|Turkcell
|15,18
|15,60
|-2,69
|Deva Holding
|30,32
|31,08
|-2,45
|Parsan
|33,28
|34,10
|-2,40
|Vestel
|35,48
|36,28
|-2,21
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|12,78
|-2,11
|Mavi Giyim
|45,34
|46,30
|-2,07
|Hektaş
|30,60
|31,24
|-2,05
|Ege Endüstri
|1.550,10
|1.582,00
|-2,02
|Gübre Fabrikaları
|74,50
|76,00
|-1,97
|Nuh Çimento
|59,10
|60,25
|-1,91
|Sasa Polyester
|45,26
|46,08
|-1,78
|Aksa
|16,72
|17,02
|-1,76
|Koza Altın
|119,80
|121,90
|-1,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,04
|24,46
|-1,72
|Çemaş Döküm
|1,25
|1,27
|-1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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