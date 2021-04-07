Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,954,13-4,36Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv3,954,13-4,36
Bera Holding24,5025,48-3,85
Alkim Kimya17,6218,28-3,61
İş Yatırım Menkul Değerler16,4816,95-2,77
Brisa27,8428,62-2,73
Turkcell15,1815,60-2,69
Deva Holding30,3231,08-2,45
Parsan33,2834,10-2,40
Vestel35,4836,28-2,21
İpek Doğal Enerji12,5112,78-2,11
Mavi Giyim45,3446,30-2,07
Hektaş30,6031,24-2,05
Ege Endüstri1.550,101.582,00-2,02
Gübre Fabrikaları74,5076,00-1,97
Nuh Çimento59,1060,25-1,91
Sasa Polyester45,2646,08-1,78
Aksa16,7217,02-1,76
Koza Altın119,80121,90-1,72
Kordsa Teknik Tekstil24,0424,46-1,72
Çemaş Döküm1,251,27-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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