Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

03.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:06
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv5,135,33-3,75Doğan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv5,135,33-3,75
Doğan Holding4,074,22-3,55
Halk GMYO3,914,02-2,74
Doğuş Otomotiv35,1636,12-2,66
Logo Yazılım143,50146,50-2,05
Ford Otosan157,50160,70-1,99
Verusa Holding58,5559,65-1,84
Arçelik34,3034,92-1,78
Alcatel Lucent Teletaş30,9431,42-1,53
Ege Gübre217,20220,50-1,50
Net Holding3,954,01-1,50
Kardemir (D)6,886,98-1,43
İş Fin.Kir.4,114,16-1,20
Eczacıbaşı İlaç8,658,75-1,14
Coca Cola İçecek75,4076,25-1,11
İndeks Bilgisayar20,5420,70-0,77
Alarko Holding10,4310,50-0,67
Netaş Telekom.32,2832,46-0,55
Bim Mağazalar71,1071,35-0,35
Zorlu Enerji2,912,92-0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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