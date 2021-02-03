Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
03.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:06
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv5,135,33-3,75Doğan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|5,13
|5,33
|-3,75
|Doğan Holding
|4,07
|4,22
|-3,55
|Halk GMYO
|3,91
|4,02
|-2,74
|Doğuş Otomotiv
|35,16
|36,12
|-2,66
|Logo Yazılım
|143,50
|146,50
|-2,05
|Ford Otosan
|157,50
|160,70
|-1,99
|Verusa Holding
|58,55
|59,65
|-1,84
|Arçelik
|34,30
|34,92
|-1,78
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,94
|31,42
|-1,53
|Ege Gübre
|217,20
|220,50
|-1,50
|Net Holding
|3,95
|4,01
|-1,50
|Kardemir (D)
|6,88
|6,98
|-1,43
|İş Fin.Kir.
|4,11
|4,16
|-1,20
|Eczacıbaşı İlaç
|8,65
|8,75
|-1,14
|Coca Cola İçecek
|75,40
|76,25
|-1,11
|İndeks Bilgisayar
|20,54
|20,70
|-0,77
|Alarko Holding
|10,43
|10,50
|-0,67
|Netaş Telekom.
|32,28
|32,46
|-0,55
|Bim Mağazalar
|71,10
|71,35
|-0,35
|Zorlu Enerji
|2,91
|2,92
|-0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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