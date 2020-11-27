Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
27.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:01
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai Kalkınma...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,41
|2,67
|-9,74
|Otokar
|227,00
|240,00
|-5,42
|Odaş Elektrik
|3,45
|3,63
|-4,96
|Bagfaş
|20,52
|21,56
|-4,82
|Net Holding
|3,19
|3,34
|-4,49
|Ford Otosan
|119,70
|124,60
|-3,93
|Anadolu Efes
|22,48
|23,28
|-3,44
|Koza Madencilik
|13,17
|13,63
|-3,37
|Kartonsan
|2.730,00
|2.823,90
|-3,33
|Pegasus
|61,70
|63,70
|-3,14
|Ege Endüstri
|1.630,00
|1.675,40
|-2,71
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,99
|3,07
|-2,61
|GSD Holding
|2,28
|2,34
|-2,56
|Sabancı Holding
|9,99
|10,25
|-2,54
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,80
|-2,50
|Koç Holding
|18,68
|19,14
|-2,40
|İş Finansal Kiralama
|3,77
|3,86
|-2,33
|Çemtaş
|15,45
|15,81
|-2,28
|Türk Hava Yolları
|11,93
|12,20
|-2,21
|Aygaz
|12,82
|13,10
|-2,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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