Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

27.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:01
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai Kalkınma...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,412,67-9,74
Otokar227,00240,00-5,42
Odaş Elektrik3,453,63-4,96
Bagfaş20,5221,56-4,82
Net Holding3,193,34-4,49
Ford Otosan119,70124,60-3,93
Anadolu Efes22,4823,28-3,44
Koza Madencilik13,1713,63-3,37
Kartonsan2.730,002.823,90-3,33
Pegasus61,7063,70-3,14
Ege Endüstri1.630,001.675,40-2,71
Yapı ve Kredi Bankası2,993,07-2,61
GSD Holding2,282,34-2,56
Sabancı Holding9,9910,25-2,54
Zorlu Enerji2,732,80-2,50
Koç Holding18,6819,14-2,40
İş Finansal Kiralama3,773,86-2,33
Çemtaş15,4515,81-2,28
Türk Hava Yolları11,9312,20-2,21
Aygaz12,8213,10-2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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