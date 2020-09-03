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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,45 2,56 -4,30
Halkbank 5,08 5,30 -4,15 ...

Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
03.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,45 2,56 -4,30
Halkbank 5,08 5,30 -4,15
Ford Otosan 79,10 82,45 -4,06
Aksa Enerji 5,32 5,54 -3,97
Çemtaş 11,15 11,60 -3,88
Türkiye Sigorta 5,96 6,18 -3,56
Gözde Girişim 5,21 5,39 -3,34
Zorlu Enerji 2,62 2,71 -3,32
Şekerbank 1,34 1,38 -2,90
Emlak Konut GMYO 1,72 1,77 -2,82
Global Yatırım Holding 4,35 4,47 -2,68
TAV Havalimanları 14,70 15,08 -2,52
Logo Yazılım 90,60 92,85 -2,42
Vakıflar Bankası 4,09 4,19 -2,39
Karsan Otomotiv 2,99 3,06 -2,29
Netaş Telekomünikasyon 15,47 15,83 -2,27
İpek Doğal Enerji 11,45 11,71 -2,22
Özak GMYO 3,64 3,72 -2,15
Petkim 3,87 3,95 -2,03
Sasa Polyester 15,05 15,35 -1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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