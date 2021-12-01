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Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum12,7913,52-5,40Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum12,7913,52-5,40
Selçuk Ecza Deposu11,4411,80-3,05
Kervan Gıda12,8713,08-1,61
Kerevitaş Gıda5,205,28-1,52
Netaş Telekomünikasyon20,1020,32-1,08
ARD Bilişim Teknolojileri7,928,01-1,06
Doğuş Otomotiv47,3847,76-0,80
Çan2 Termik11,9511,99-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

Altının kilogramı 758 bin 180 liraya yükseldi

 Stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54'e, eczane sayısı ise 261'e yükseldi

Stok kayıtlarında uygunsuzluk tespit edilen ecza deposu sayısı 54'e, eczane sayısı ise 261'e yükseldi

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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