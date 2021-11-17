Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Petkim7,717,93-2,77Erbosan118,50120,90-1,99Bera...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|7,71
|7,93
|-2,77
|Erbosan
|118,50
|120,90
|-1,99
|Bera Holding
|10,08
|10,27
|-1,85
|Garanti Bankası
|11,90
|12,07
|-1,41
|Sabancı Holding
|13,92
|14,08
|-1,14
|Global Yatırım Holding
|2,11
|2,13
|-0,94
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|4,28
|-0,93
|Esenboğa Elektrik
|27,80
|28,06
|-0,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,25
|50,70
|-0,89
|Şekerbank
|1,15
|1,16
|-0,86
|Aksa
|23,66
|23,84
|-0,76
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,25
|11,32
|-0,62
|Aydem Enerji
|6,52
|6,56
|-0,61
|Aksa Enerji
|7,69
|7,73
|-0,52
|Çemtaş
|15,32
|15,38
|-0,39
|Doğuş Otomotiv
|43,74
|43,90
|-0,36
|Koza Madencilik
|18,33
|18,38
|-0,27
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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