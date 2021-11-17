Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 7,71 7,93 -2,77 Erbosan 118,50 120,90 -1,99 Bera Holding 10,08 10,27 -1,85 Garanti Bankası 11,90 12,07 -1,41 Sabancı Holding 13,92 14,08 -1,14 Global Yatırım Holding 2,11 2,13 -0,94 Kerevitaş Gıda 4,24 4,28 -0,93 Esenboğa Elektrik 27,80 28,06 -0,93 ARD Bilişim Teknolojileri 50,25 50,70 -0,89 Şekerbank 1,15 1,16 -0,86 Aksa 23,66 23,84 -0,76 QUA Granite Hayal Yapı 11,25 11,32 -0,62 Aydem Enerji 6,52 6,56 -0,61 Aksa Enerji 7,69 7,73 -0,52 Çemtaş 15,32 15,38 -0,39 Doğuş Otomotiv 43,74 43,90 -0,36 Koza Madencilik 18,33 18,38 -0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi