Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
01.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:56
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 2 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus88,5089,15-0,73Sasa Polyester40,3040,36-0,15(Not: Tablodaki...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 2 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|88,50
|89,15
|-0,73
|Sasa Polyester
|40,30
|40,36
|-0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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