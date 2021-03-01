Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

01.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:56
Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 2 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus88,5089,15-0,73Sasa Polyester40,3040,36-0,15(Not: Tablodaki...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 2 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus88,5089,15-0,73
Sasa Polyester40,3040,36-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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