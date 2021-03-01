Son dakika haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 2 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 2 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus88,5089,15-0,73Sasa Polyester40,3040,36-0,15(Not: Tablodaki...