Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

28.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:06
Son dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Otokar386,20351,1010,00Ege Gübre220,70200,709,97Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Otokar386,20351,1010,00
Ege Gübre220,70200,709,97
Gübre Fabrik.69,1062,859,94
Karsan Otomotiv4,994,549,91
Halk GMYO3,923,628,29
Kordsa Teknik Tekstil21,5420,007,70
Net Holding3,993,717,55
Sasa Polyester26,2024,387,47
Eczacıbaşı İlaç7,947,436,86
Aygaz17,7316,606,81
Borusan Mannesmann31,8830,006,27
Deva Holding27,5025,886,26
Hektaş27,5225,926,17
MLP Sağlık22,0620,806,06
Alarko Holding10,159,595,84
Mavi Giyim54,8051,855,69
Logo Yazılım138,70131,505,48
Pegasus72,6068,855,45
TAV Havalimanları21,9420,885,08
Aksa Enerji9,979,534,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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