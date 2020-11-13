Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler
13.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:59
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,85 58,50 -6,24
Odaş Elektrik 3,47 3,67 -5,45
Ereğli...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|54,85
|58,50
|-6,24
|Odaş Elektrik
|3,47
|3,67
|-5,45
|Ereğli Demir Çelik
|11,10
|11,25
|-1,33
|Türk Hava Yolları
|11,50
|11,65
|-1,29
|Brisa
|18,41
|18,65
|-1,29
|Good-Year
|7,63
|7,70
|-0,91
|Vestel
|20,06
|20,20
|-0,69
|Tüpraş
|88,70
|89,30
|-0,67
|Karel Elektronik
|17,06
|17,15
|-0,52
|Enka İnşaat
|7,28
|7,31
|-0,41
|Aksa Enerji
|7,34
|7,37
|-0,41
|İndeks Bilgisayar
|16,58
|16,64
|-0,36
|Borusan Mannesmann
|14,78
|14,83
|-0,34
|Aksa
|9,91
|9,94
|-0,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|7,95
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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