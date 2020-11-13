Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

13.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:59
Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,85 58,50 -6,24
Odaş Elektrik 3,47 3,67 -5,45
Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,85 58,50 -6,24
Odaş Elektrik 3,47 3,67 -5,45
Ereğli Demir Çelik 11,10 11,25 -1,33
Türk Hava Yolları 11,50 11,65 -1,29
Brisa 18,41 18,65 -1,29
Good-Year 7,63 7,70 -0,91
Vestel 20,06 20,20 -0,69
Tüpraş 88,70 89,30 -0,67
Karel Elektronik 17,06 17,15 -0,52
Enka İnşaat 7,28 7,31 -0,41
Aksa Enerji 7,34 7,37 -0,41
İndeks Bilgisayar 16,58 16,64 -0,36
Borusan Mannesmann 14,78 14,83 -0,34
Aksa 9,91 9,94 -0,30
İskenderun Demir Çelik 7,93 7,95 -0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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