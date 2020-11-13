Son dakika haberleri... Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 54,85 58,50 -6,24

Odaş Elektrik 3,47 3,67 -5,45

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