Son dakika haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.
17.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:39
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.845.677.285
|1,10
|Bim Mağazalar
|39.893.040.000
|8,53
|ASELSAN
|36.662.400.000
|2,54
|Garanti Bankası
|34.230.000.000
|0,62
|Enka İnşaat
|32.424.000.000
|0,81
|Turkcell
|32.032.000.000
|1,72
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|29.085.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,72
|Ford Otosan
|24.686.518.500
|6,15
|İş Bankası (C)
|23.039.846.400
|0,39
|Tüpraş
|21.711.344.640
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|20.155.000.000
|1,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.473.594.378
|0,55
|Sabancı Holding
|18.465.655.576
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.222.400.000
|0,42
|Halkbank
|13.605.769.231
|0,41
|Anadolu Efes
|11.913.157.892
|1,02
|Koza Altın
|11.727.250.000
|1,91
Kaynak: AA