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Son dakika haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.

Son dakika haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
17.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:39

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 293 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.845.677.285 1,10
Bim Mağazalar 39.893.040.000 8,53
ASELSAN 36.662.400.000 2,54
Garanti Bankası 34.230.000.000 0,62
Enka İnşaat 32.424.000.000 0,81
Turkcell 32.032.000.000 1,72
Akbank 30.316.000.000 0,56
Ereğli Demir Çelik 29.085.000.000 0,87
Türk Telekom 27.020.000.000 2,72
Ford Otosan 24.686.518.500 6,15
İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,39
Tüpraş 21.711.344.640 2,05
İskenderun Demir Çelik 20.155.000.000 1,12
Yapı ve Kredi Bankası 19.935.041.030 0,48
Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,55
Sabancı Holding 18.465.655.576 0,56
Türk Hava Yolları 17.222.400.000 0,42
Halkbank 13.605.769.231 0,41
Anadolu Efes 11.913.157.892 1,02
Koza Altın 11.727.250.000 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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