Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'dan "Borsa'da yatırım yapılır" videosu
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır" başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
24.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:10
Borsa İstanbul, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır" başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul tarafından bugün paylaşılan videoda, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA