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Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma açığa satış yasağı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma bugünden itibaren bir ve üç ay süreyle açığa satış yasağı getirildi.

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma açığa satış yasağı
06.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:20

Borsa İstanbul'da altı yabancı kuruma bugünden itibaren bir ve üç ay süreyle açığa satış yasağı getirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan "Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması" başlıklı açıklamaya göre, Barclays Capital, Credit Suisse ve Merrill Lynch'e üçer ay; Goldman Sachs, JPMorgan, Wood and Company Financial'a birer ay açığa satış yasağı getirildi.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Borsamızca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, bilgileri yer alan yatırımcı hesaplarından 01 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 06/07/2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur" uyarısı yapıldı.


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Kaynak: DHA

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