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Son dakika haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,77'lik değer kazandı.

Son dakika haberleri: Borsa ilk yarıda yükseldi
27.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:40

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,77'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 77'lik değer kazandı. Endeks 8,45 puan artışla 1.107,46 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kazandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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