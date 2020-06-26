Son dakika haberleri... Borsa ilk yarıda yükseldi

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,94 değer kazandı. Endeks, 1.076,61 puan artışla 114 bin 215,56 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA