Son dakika haberleri | Borsa ilk yarıda yatay
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02 hafif değer kaybetti.
24.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:46
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02 hafif değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,02 hafif değer kaybetti. Endeks, 25,14 puan azalışla 119 bin 6,02 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,34 arttı.
(İHA)
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Kaynak: İHA