Son dakika haberleri! Borsa haftayı yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri! Borsa haftayı yükselişle kapattı

Son dakika haberleri! Borsa haftayı yükselişle kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa, haftayı yüzde 0,22'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 0,22'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,22'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3,18 puanlık artışla 1.447,64 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,29 azalırken, holding endeksi 0,85 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
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