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Son dakika haberleri: Borsa haftayı düşüşle kapattı

Son dakika haberine göre Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.

Son dakika haberleri: Borsa haftayı düşüşle kapattı
03.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:50

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.159,30 puanlık azalışla 115 bin 748,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi de 1,16 değer kaybetti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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