Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.012,96 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.012,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,67 puan değer kazanarak 2.012,96 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,80'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,80'den işlem görüyor

 Gurur günü! TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş gözyaşlarına boğuldu

Gurur günü! TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş gözyaşlarına boğuldu

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title