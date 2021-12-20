Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 2.111,81 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,33 puan değer kazanarak 2.111,81 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,21 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,93 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul AŞ, bugün açığa satışa sınırlama getirdi. Buna göre BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içi pay piyasalarının cuma günkü sert düşüşün ardından bugün toparladığını ifade etti.

Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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