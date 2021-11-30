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Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,82 puan değer kazanarak 1.811,61 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,41 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,54 ile spor oldu.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senatosu'nda yapacağı sunumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu, enflasyona ilişkin belirsizliği de artırdığı konularında Kongre'yi uyaracağını aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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