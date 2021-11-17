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Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.693,08 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.693,08 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 ve 7,47 puan değer kazanarak 1.693,08 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile ticaret oldu.

Bugün açıklanan verilere göre kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2020 sonuna kıyasla yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 58 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,1 yükselişle 40,9 milyar dolar oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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