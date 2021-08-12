Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberleri | Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 1.428,09 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 1.428,09 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,23 puan artışla 1.428,09 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,91 ile spor oldu.

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından para politikalarında sıkılaşma beklentilerinin ötelendiğini, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini belirterek, buna karşın artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ile Çinli yetkililerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelere devam edeceğini bildirmesinin satış baskısı yarattığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise bu sabah duyurulan swap anlaşmasının etkisiyle pozitif ayrıştığına işaret eden analistler, bugün TCMB faiz kararının yanı sıra sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde tutulmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,58'den işlem görüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzalandı.
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