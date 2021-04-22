Son dakika haberi... Borsa ilk yarıda yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,82'lik değer kazandı. Endeks 10,93 puan artışla 1.309,23 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı