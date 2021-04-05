Son dakika haberi... Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı.
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı. Endeks 5,19 puan artışla 1.435,37 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,36 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı