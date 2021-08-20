Son dakika haberleri... Borsa, günü yükselişle tamamladı

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.444,63 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.444,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile madencilik, en çok kaybettirenler ise yüzde 0,46 ile sigorta, turizm ve orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşmesi halinde görüşlerini değiştirebileceğini belirtmesinin ardından küresel pay piyasalarında hızlanan alışların Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini de desteklediğini bildirdi.

Haftaya, Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmalar, ABD'de büyüme, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan