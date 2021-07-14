Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak günü 1.367,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak günü 1.367,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirtmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun devam edeceğini, veri gündeminde de Çin'de büyüme ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Levent Yüksel Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Mesut Özil Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:24:52. #1.16#

title