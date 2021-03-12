Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı

12.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:37
Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak günü 1.557,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan artarken toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklamasıyla birlikte BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarından pozitif ayrıştığını belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu aktardı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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