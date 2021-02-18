Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:57
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 değer kazanarak günü 1.546,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından 1.560,00 puanın üzerini test etti ve daha sonra 1.545,00 puanın üzerinde dengelendi.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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