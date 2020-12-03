Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

03.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:20
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle tamamladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 değer kazanarak günü 1.330,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 değer kazanarak günü 1.330,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile iletişim, en çok kaybettiren ise 0,68 ile bankacılık sektörü oldu.

Analistler, kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından BIST 100 endeksinin 1.315 puana kadar gerilediğini, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek 1.335,77 puana kadar yükseldiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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