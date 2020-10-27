Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı
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Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı

27.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:18
Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kazanarak günü 1.152,63 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kazanarak günü 1.152,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,95 ve holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,73 ile orman,kağıt,basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,04 ile metal ana sanayi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da bugün dalgalı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamlayarak 1.150,00 -1.155,00 bandında dengelendi.

Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citibank tarafından düzenlenen ve uluslararası dev şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı Citibank Yatırımcı Konferansı'na video konferans yöntemiyle katılarak uluslararası yatırımcılara seslendi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi." dedi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirlerle, ekonomilerin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükseldiğini söyledi.

Yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak iyi gelmesiyle BIST 100 endeksinin pozitif etkilendiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar verisinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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