Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

05.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:40
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri... Borsa, günü yüzde 1,06'lık yükselişle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 1,06'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,06'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 12,37 puanlık artışla 1.180,02 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 24.2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de 1,84 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
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