Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı

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Borsa, günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 10,08 puanlık artışla 1.099,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,01 holding endeksi de 0,60 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA