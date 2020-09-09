Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı

Son dakika gündem haberi... Borsa, günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.

Son dakika haberleri | Borsa günü yükselişle kapattı
09.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:56

Borsa, günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 10,08 puanlık artışla 1.099,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,01 holding endeksi de 0,60 değer kazandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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