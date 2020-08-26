Son dakika haberleri... Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika haberi... Borsa, günü yüzde 0,63'lük yükselişle tamamladı.
26.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:42
Borsa, günü yüzde 0,63'lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,63'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 6,85 puanlık artışla 1.099,02 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi de 0,46 değer kazandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA