Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı
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Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.358,27 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla 1.358,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.358,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden yüzde 1,29 ile turizm oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan bugün yurt içinde açılanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 artarak beklentileri aştı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yıllık yüzde 78,4 ve perakende satışlar da aynı dönemde yüzde 27 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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