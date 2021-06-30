Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı
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Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 1.374,94 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 1.374,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,27 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 1.374,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 1,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.371,67 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, hızlı yayılıma yönelik endişelere rağmen bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde öncü enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.360 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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