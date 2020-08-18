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Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.087,75 puandan başladı.

Son dakika haberleri! Borsa güne yükselişle başladı
18.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 1.087,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile gıda, içecek oldu.

Dün 1.070-1.090 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.086,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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