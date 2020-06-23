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Son dakika haberleri! Borçka'da çay üreticilerine çay toplama makinesi dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde, çay üretici ve işçilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipman dağıtıldı.

Son dakika haberleri! Borçka'da çay üreticilerine çay toplama makinesi dağıtıldı
23.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:52

Artvin'in Borçka ilçesinde, çay üretici ve işçilerine şarjlı çay toplama makinesi ve ekipman dağıtıldı.

Borçka Kaymakamlığı ve Borçka Ziraat Odası iş birliğiyle çay toplama işini kolaylaştırmak ve iş gücünden tasarruf etmek amacıyla alınan şarjlı çay toplama makinelerinin dağıtımı için Çifteköprü köyünde program düzenlendi.

Programa katılan Vali Yılmaz Doruk, çay bahçelerini gezerek, proje hakkında Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Çay toplama makinesi ile bahçede çay toplayan Doruk, ardından çay üreticileri ve işçilerine çay toplama makinesi ve ekipman dağıttı.

Vali Doruk, yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla Artvin'de çayda ilk sürgün kesiminin tamamlandığını söyledi.

Çay sezonunda beklenen miktarlara ulaşıldığını belirten Yılmaz Doruk, şöyle devam etti:

"Bunu hem özel sektöre verdiğimiz çay miktarından hem de ÇAYKUR'dan aldığımız rakamlarla teyit ettik. İlimizde 53 bin ton civarında yaş çayı kendi işçimizle, üreticimizle yardımlaşarak topladık. Gençlerimizi de işin içine dahil ettik. Böylelikle üreticinin parası kendi cebinde kaldı."

Doruk, çay toplama işi için 5'er kişilik gruplarla kendilerine başvuran her gruba istisnasız çay toplama makinesi ve diğer ekipmanları verdiklerine işaret ederek, "Çay toplama işçilerine ekipmanın yanı sıra eğitimler de veriyoruz. Bu eğitimlerle toplanan çayın kalitesi de yükseliyor." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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