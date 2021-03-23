Son dakika haberleri | Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı
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Son dakika haberleri | Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

23.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28
Son dakika haberleri | Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da, büyük şehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu terörist tutuklandı.

Hatay'da, büyük şehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan yabancı uyruklu terörist tutuklandı.

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu E.K. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanan E.K. Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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