Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)

Son dakika haberleri... 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDIKilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi,...

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDI

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU