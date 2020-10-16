Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)

16.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:13
Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)

Son dakika haberleri... 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDIKilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi,...

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDI

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Engin Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Yasmin Erbil Sadri Alışık Erdem Tepegöz
Spor Samatta Mert Günok Eddie Newton Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Alman İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 18:12:48. #1.14#
title