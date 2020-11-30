Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu
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Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu

30.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:17

- Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu Elektrik telleri tutuştu, mahallede korku dolu anlar yaşandı Arnavutköy'de gece saatlerinde elektrik telleri yanmaya başladı.

- Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu

Elektrik telleri tutuştu, mahallede korku dolu anlar yaşandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde elektrik telleri yanmaya başladı.

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Teller bomba gibi patlamaya başlayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Binay Sokakta bulunan bir elektrik direği gece saatlerinde aşırı derece de meydana gelen yüklenme sebebiyle bir anda tutuşmaya başladı. Kıvılcımların saçıldığı elektrik direği bir anda bomba gibi patlamaya başlayınca mahalle de korku dolu anlar yaşandı. Mahalle de oturan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dakikalarca korkutucu şekilde patlayan elektrik direği itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda güçlükle söndürülebildi. O anlar ise mahalle de yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu
Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu
Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu
Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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